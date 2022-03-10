Uzunköprü'de deprem ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de deprem ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

10.03.2022 14:45
Uzunköprü'de deprem ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunda deprem tahliyesi ve yangın söndürme faaliyetlerini içeren tatbikat gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunda deprem tahliyesi ve yangın söndürme faaliyetlerini içeren tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin düzenlediği tatbikatta yüksekokullardaki 350 öğrenci, akademisyenler ve okul görevlileri yer aldı.

Afet bilinci eğitiminin ardından, öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Yüksekten kazazede tahliyesinin de yer aldığı tatbikatta yangın söndürme eğitimi de verildi.

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Trakya Üniversitesi, Tatbikat, Yangın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de deprem ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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