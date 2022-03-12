Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

12.03.2022 09:25
Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Uzunköprü'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Uzunköprü'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.C'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Mahalle ve çarşı bekçileri uyuşturucu ele geçirdi Mahalle ve çarşı bekçileri uyuşturucu ele geçirdi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uzunköprü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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