Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

01.03.2022 20:01

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında minik öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı.

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında minik öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, görevliler tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla, Deprem Simülasyon Tırı Uzunköprü'de vatandaşların ziyaretine açıldı. Afet simülasyon tırında vatandaşlara deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılırken, verilen teorik eğitimin yanında özel olarak donatılmış simülasyon tırı ile çeşitli şiddetlerde meydana gelen depremlerin eşyaları ve insanları nasıl etkilediği canlandırıldı.

Deprem tırının iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

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Uzunköprü, Edirne, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


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