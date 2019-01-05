Son Dakika Haberleri: Uzunköprü'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Uzunköprü'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

37 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Uzunköprü'de Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Okullarda destekleme kursuna giden öğrenciler teneffüs zilinde bahçede kartopu oynadı.

Kar gidecek, dondurucu soğuk gelecek

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Uzunköprü'de, kar yağışının akşam saatlerinde kenti terk etmesi ve yerini soğuğa bırakması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 9 derecelere kadar düşmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Sabah, Edirne, Uzunköprü, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Son Dakika! AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekçi: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız

Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:41:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzunköprü'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]