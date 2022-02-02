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Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor

02.02.2022 18:37
Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın yüksek kesimleri karla kaplanırken Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oldu. Hava sıcaklığı gün içinde hava sıcaklıkları 1 dereceleri buldu. Karla karışık yağan yağmur Uzunköprü'yü gün boyu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ise en düşük eksi 2-3 dere olması öngörülüyor. Belediye tarafından su sayaçlarının donmasına karşı önlem alınması için uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)

Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor
Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor
Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor

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Kırklareli, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de karla karışık yağmur etkili oluyor - Son Dakika


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