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Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı - Son Dakika

Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı

10.01.2022 15:59
Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü halkının, meralarına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) karşı açtıkları davada 'yer seçiminin kesinleştirilmesi' işlemi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü halkının, meralarına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) karşı açtıkları davada 'yer seçiminin kesinleştirilmesi' işlemi, Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nce ilçeye bağlı Kavacık köyü merasında Karma OSB kurulması için çalışma başlatıldı. Köylüler, OSB'nin kurulacağı bölgenin orman ve tarım arazisi olduğunu, bölgenin göletlerine, içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı. Daha önce Edirne İdare Mahkemesi ve Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından 'yürütmeyi durdurma' kararı verilen bölge için, Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan 4 davadan, 'OSB yer seçiminin kesinleştirilmesine ilişkin' dava sonuçlandı. Mahkeme, OSB kurulmak istenen bölgeyle ilgili 'yer seçiminin kesinleştirilmesi' işlemini iptal ederek köylülerin lehine karar verdi.

'HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR'Mahkemenin Karma OSB'nin 'yer seçiminin kesinleştirilmesi' işlemi için verdiği iptale ilişkin kararda, "OSB yapılması düşünülen alanın etrafında yerleşim yerleri, sulama göletleri, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler bulunduğu, bu bölgeye Karma OSB yapılması durumunda belirtilen unsurların zarar göreceği, karma OSB yapılmasının gerekçesinin tek tip OSB olması durumunda OSB'nin dolmayacağı endişesi olduğu, Trakya bölgesinde 15 adet OSB, karma OSB bulunduğu, doluluk oranının yüzde 35-86 arasında değiştiği, mevcut OSB'lerin amaca uygun şekilde kullanılabileceği, Karma OSB yer seçiminin kesinleştirilmesine ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.'PROJE İPTAL EDİLİP, HAZİNE ARAZİMİZ GERİ VERİLMELİ'Konuyla ilgili köylüler adına yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararına uyularak projenin bir an önce iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bugüne kadar Kavacık köylülerinin itirazlarını dikkate almayanlar, artık mahkemenin iptal kararı karşısında projeyi derhal iptal etmeleri gerekmektedir. Yargı kararını gecikmesizin uygulamak devlet kurumlarının baş görevidir. Hukuksuzluğu üç ayrı mahkeme kararı ve üç ayrı bilirkişi raporu ile ortaya çıkmış olan 200 dönümlük DSİ ormanını içeren kadim köy otlakiyemiz olan ve Karma OSB yönetimince hazineden çok ucuza satın alanın iki ayrı hazine arazimiz Kavacık köyüne derhal geri verilmelidir. Çünkü OSB kurmak üzere alınan hazine arazilerinde başka bir tasarrufta bulunulamaz" denildi.

Yetkili kurumların 30 gün içerisinde projeyi iptal etmeleri yönünde çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu ülkenin yurttaşları ve Kavacık halkı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı, Uzunköprü Karma OSB yönetimini ve Edirne Valiliği'ni, Edirne İdare Mahkemesi'nin 2020/555 Esas 2021/ 2075 Karar sayılı iptal kararı gereği Uzunköprü Karma OSB projesini 30 gün içinde iptal etmeye çağırıyoruz. Hukuksuzlukta ve bilime aykırılıkta ısrar ederek kamu paralarının harcanmasına göz yumulamaz. Yer seçiminin dahi hukuksuz olduğu ortaya çıkan Karma OSB projesi için harcanan paraların kurum ve kuruluşlara kuruşuna kadar iade edilmesini istiyoruz. Tarım topraklarını, gıdayı korumayı, köyde yaşamı lafta değil özde yaşatmaya ve savunmaya Kavacık köylüleri olarak sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.


Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı
Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı
Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı
Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı
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Organize Sanayi Bölgesi, Uzunköprü, Edirne, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzunköprü'de Karma OSB için mahkemeden 'iptal' kararı - Son Dakika
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