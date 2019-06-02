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Uzunköprü'de korkutan çatı yangını

5 dakika önce

Uzunköprü'de korkutan çatı yangınıEDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uzunköprü'de korkutan çatı yangını
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mareşal fevzi çakmak mahallesi içerisinde bulunan ve inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı.  Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Uzunköprü'de korkutan çatı yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
İtfaiye, Uzunköprü, Yerel
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