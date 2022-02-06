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Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı

06.02.2022 23:40
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. İtfaiyenin erken müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Subay Lojmanları'sokakta park halinde duran 06 MNH 83 plakalı Tofaş marka araç saat 21: 00 saatlerinde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen aracı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu Kısa sürede bölgeye Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi Motor bölümünden yükselen alevler, kısa sürede aracın ön tarafını sardı. alev alev yanan araca olay yerine gelen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Yangın yayılmaya devam ederken, Araçtan yükselen alevleri aracın LPG li olması sebebi ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını kısa zamanda söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybının olmamdığı öğrenildi Polis ve İtfaiye'nin olay ile ilgili soruştuması devam ediyor.

Sönen yangından geriye kullanılmayacak duruma gelen araç kaldı. - EDİRNE

Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı
Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Uzunköprü, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzunköprü'de park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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