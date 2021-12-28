Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (3) - Son Dakika

MAHSUR KALANLAR KEPÇELERLE KURTARILDI

Uzunköprü'de dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bu akşam saatlerinde de devam etti. Özellikle ilçe merkezinde Atatürk Mahallesi üzerinde bazı siteleri su bastı. AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sitelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar için kurtarma çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada akşam saatlerinde aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezine 11 ihbarın geldiği kaydedildi. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını üzerine bölgeye ekiplerin ulaştığının belirtildiği açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

48 DAİRE BOŞALTILARAK VATANDAŞLAR MİSAFİRHANEYE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, bölgede Atatürk Mahallesi'nde bir sitede ise artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı 48 hane boşaltıldı. Evlerden alınan vatandaşlar AFAD botları ve kepçelerle kurtarılarak bölgeye yakın misafirhanelere yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.