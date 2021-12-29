UZUNKÖPRÜ'DE SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. İlçede taşan dereler nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'nin Trakya'da sağanak yağış uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki bir çok iş yerini su bastı. İlçenin alçak kesimlerinde bulunan kavşaklarda ise su birikintileri yüzünden trafik ekipleri şerit çekerek cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Etkili olan yağmur derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı ile yolları trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin verilmedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor.

Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.