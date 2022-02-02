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Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

02.02.2022 01:50

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. İlçede öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Yağışın perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor
Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor
Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

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Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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