Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

29.04.2022 09:48
Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri devriye esnasında şüphe üzerine durdukları araçta ve araç sürücüsüne arama yaptı. Yapılan aramada araçta, içime hazır halde paketlenmiş farklı gramajlar 37 adet skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin araç sürücü E.P. hakkında ise adli işlemler başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Villa kiralayıp köpük partisi yapmışlar! Uyuşturucu çetesi yapılan baskınla çökertildi Villa kiralayıp köpük partisi yapmışlar! Uyuşturucu çetesi yapılan baskınla çökertildi Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar

Uyuşturucu, Uzunköprü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement