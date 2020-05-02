Uzunköprü'de toplu ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım hizmeti veren minibüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Becan,yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Becan, "Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü Biyosidal Uygulama Ekibi tarafından şehir içi dolmuşları ve köy dolmuşlarının dezenfeksiyon işlemi düzenli olarak yapılmaktadır. Koronavirüse karşı koruyucu tüm önlemler belediyemiz tarafından alınıyor." ifadelerini kullandı.

Becan, vatandaşların salgınla mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evde kalmaları gerektiğini de kaydetti.