Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor - Son Dakika

Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor

13.11.2020 14:12
Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor, System.String[]

Edirne bölgesinde tek olan ve içinde kapalı yüzme havuzu haricinde 5 spor dalının da bulunduğu yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışı 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Edirne bölgesinde tek olan ve içinde kapalı yüzme havuzu haricinde 5 spor dalının da bulunduğu yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışı 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 6.5 milyon TL'ye yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışı 25 Kasım da yapılacak.

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan yaptığı açıklamalar da yüzme havuzunun açılışa hazır olduğunu fakat içeride yetiştirilmesi gereken işler ile birlikte 25 Kasım Çarşamba günü açılını yapacağını belirtti.

Erdoğan, "Toplam 4143, 92 m2'lik alanda kurulu kompleks içerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, İki Kafeterya, Vip Salonu, Squash Salonu, Sauna, Buhar Odası, Aletli Jimnastik Salonu, Doktor Odası, Acil Müdahale Odası, Kadın ve Erkek Sporcu Soyunma Odaları ve 238 kişilik Seyirci Tribünü bulunmaktadır. Bu alanın içinde ayrıca 5 ayrı spor dalını da birleştirdik.

Burası ile beraber dışarıda da Halı saha, Tenis kortu, Voleybol sahası, Squash salonu ve aletli jimnastik salonları da aktif olacaktır.

6.5 Milyon TL harcandı

Tesisin inşaatına toplam da 6.5 milyon dış bahçe düzenlemesi tenis kortları halı saha düzenlenmesi için toplam da 1 milyon TL harcandı. Edirne bölgesinde içinde 5 ayrı spor dalı barındıran tek büyük tesis olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. - EDİRNE

Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor
Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor
Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor
Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor
Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor

Uzunköprü, Edirne, Kasım, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor - Son Dakika


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