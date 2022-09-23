Bu esnada araçtan madde atıldığını tespit eden ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile bir miktar esrar tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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