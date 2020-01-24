Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı

6 saat önce

Edirne'de, Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı, System.String[]

Edirne'de, Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı.

Akman'ın kullandığı 34 LG 5819 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 LB 802 plakalı otomobille Kavacık köyü kavşağında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Akman, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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