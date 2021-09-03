Uzunköprü Muradiye Camisi'nin onarım ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesindeki Muradiye Camisi'nin onarım ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini belirtti.

İba yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'la görüşmesinde camide yapılması gerekenleri aktarma fırsatı bulduğunu anımsattı.

Caminin onarım ihalesinin yakında gerçekleşeceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Caminin restorasyon işinin takipçisi olacağı sözünü vermiştik. Ankara'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan ile Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Ersoy'u ziyaret ederek Muradiye Camisi'nin onarımı hakkında taleplerimizi iletmiş ve Tarihi Uzunköprü Muradiye Camimiz'in restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanacağının müjdesini vermiştik. Önümüzdeki günlerde caminin onarım ihalesi yapılacak ve camimiz eski ihtişamına kavuşacaktır."