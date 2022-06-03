Uzunköprü Ticaret Borsası üyelerinden Nizip'e ziyaret

Uzunköprü Ticaret Borsası üyeleri Nizip Ticaret Borsası ile Nizip Ticaret Odasını ziyaret etti.

İlk olarak Nizip Ticaret Borsasını ziyaret eden Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Meclis Başkanı Abdullah Saka ve beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyeleri Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı tarafından karşılandı.

Ziyarette, iki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyetteki misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Nizip Ticaret Borsası Sarı, heyete çalışmaları, faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Nizip Ticaret Odasına geçen Uzunköprü Ticaret Borsası üyeleri, buradaki ziyaretlerinde de Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı Bekir Karabacak ile görüş alışverişinde bulundu.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçenin ekonomisi, kültürel yapısı ve odanın yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ise borsa ve oda ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki odanın yönetim kurulu ve meclis kurulu üyelerine gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlıklarından dolayı teşekkür etti.