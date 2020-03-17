Uzunköprü'ye yapılacak devlet hastanesinin ihale süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzunköprü'ye yapılacak devlet hastanesinin ihale süreci başladı - Son Dakika

Uzunköprü'ye yapılacak devlet hastanesinin ihale süreci başladı

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü ilçesine yapılacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinin ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Uzunköprü'ye yapılacak devlet hastanesinin ihale süreci başladı, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü ilçesine yapılacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinin ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık yatırımları konusunda cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşadığını belirtti.

Uzunköprü'ye yapılacak 200 yataklı devlet hastanesiyle ilgili çalışmalara başlandığını aktaran Aksal, 44 bin 400 metrekarelik alana sahip olacak hastanenin Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun inşa edileceğini vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin döneminde sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"AK Parti öncesinde yaşanan depremlerde ne yazık ki ilk önce kamu binaları kullanılamaz hale gelirdi ancak şimdi kamu binalarımız sapasağlam ayakta ve vatandaşa hizmete devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, sağlık personelimizin de kendilerine ve Türkiye'ye yakışır ortamlarda hizmet verebilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesi dünya standartlarının çok üzerindedir. AK Parti iktidarları döneminde Edirne ve ilçelerine 30'u aşkın sağlık tesisi kazandırıldı. Yatırımlar hız kesmeden devam edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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