Uzunluoğlu'ndan Pınarbaşılılara 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzunluoğlu'ndan Pınarbaşılılara 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Uzunluoğlu'ndan Pınarbaşılılara 'Evde kal' çağrısı

6 saat önce

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe halkına "evde kal" çağrısında bulundu.

Uzunluoğlu'ndan Pınarbaşılılara 'Evde kal' çağrısı, System.String[]

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe halkına "evde kal" çağrısında bulundu.


Pınarbaşı Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşları bu kez de el ilanları ve broşürlerle uyarıyor. Belediye, el ilanları ve broşürlerle vatandaşlara virüse karşı alması gereken önlemleri anlatıyor. Broşürlerde yer alan "Şimdi Panik zamanı değil, hep birlikte hijyen kurallarına çok daha fazla uyma zamanıdır", "Panik olma Tedbirli ol", "Yeni Korona Virüse karşı 14 kurala uy", Evinde kal Pınarbaşı" sözleri dikkat çekiyor.


Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, alınan tedbirlerle alakalı yaptığı açıklamada, vatandaşların mecbur kalmadığı sürece sokağa çıkmamalarını istedi ve yeni korona virüse karşı 14 kurala uyun çağrısında bulundu. 'Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın' diyen Başkan Uzunluoğlu,"Biz belediye olarak Virüse karşı her türlü önlemlerimizi aldık. İnşallah ilçe halkımız da kurallara uyarsa bu illetten hep birlikte kurtulacağız" dedi. - KAYSERİ

Menduh Uzunluoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:21 Kaynak: İHA

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