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Uzuntarla Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesi Uzuntarla'da inşa edilen kültür merkezinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Uzuntarla Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesi Uzuntarla'da inşa edilen kültür merkezinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'da inşaat çalışmalarına başladığı kültür merkezi için hiç ara vermeden hummalı çalışmalarına devam ediyor. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Merkez bünyesinde ayrıca konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkan verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi, temel kaba inşaat çalışmalarını tamamlarken son olarak yapının kolonlarını dikmeye başladı.

Hummalı çalışmanın devam ettiği merkezin temel kaba inşaat ve temel iç dolgu çalışmaları tamamlandı. Sağlık Ocağı döşeme kalıp işlerine başlanan yapının kolonları da yükselmeye başladı. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve tuvaletler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzuntarla
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