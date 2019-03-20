Uzuntarla Kültür Merkezi'nin İlk Kazması Vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'da kültür merkezi inşa edecek. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi kültür merkezinin ilk kazmasını vurdu ve hafriyat çalışmaları başladı.

SOSYAL İHTİY/AÇLARA CEVAP VERECEK

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleşmesine imkân veren bu yapılar, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla'ya kazandırıyor.

TOPLAM ALANI 1488 METREKARE

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlısalon, gelin odası, kulis, bay bayan wc'ler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve wc'ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.