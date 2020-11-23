Uzunyuva Arkeopark'ta medeniyetleri buluşturan defile - Son Dakika

Uzunyuva Arkeopark'ta medeniyetleri buluşturan defile

23.11.2020 12:45
Uzunyuva Arkeopark'ta medeniyetleri buluşturan defile, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesindeki Karya Kralı Hekatomnos'un anıt mezarının bulunduğu Uzunyuva Arkeopark alanında, yöresel desen ve figürlerle hazırlanan özel kıyafet koleksiyonu defilesi sergilendi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Karya Kralı Hekatomnos'un anıt mezarının bulunduğu Uzunyuva Arkeopark alanında, yöresel desen ve figürlerle hazırlanan özel kıyafet koleksiyonu defilesi sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklediği Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Bahar Kastan önderliğinde hazırlanan "Muğla'dan Mardin'e Mardin'den Trabzon'a Medeniyetler Buluşması" projesi; İŞKUR, Köprübaşı, Milas, Yeşilli kaymakamlıkları, Maçka, Sürmene belediyeleri ile halk eğitim merkezleri ortaklığında sürdürülüyor.

Proje tasarım ve kreatif direktörü Siber Becanoğlu koordinatörlüğünde Muğla, Mardin ve Trabzon illerinin kültürel değerleriyle harmanlanarak kadınlar tarafından atölyelerde hazırlanan 60 parçadan oluşan özel kıyafet koleksiyonunun 20 parçalık ilk serisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık Hekatomnos Anıt Mezarı'nın yer aldığı Uzunyuva Arkeopark Alanı'nda defileyle sergilendi.

Kadınların el emeği beğeni topladı

Geleneksel Milas halısı ve kilimi desenleri, tarihi yapı motifleri, Mardin'e ait Şahmeran motifi, telkari, Süryani nazarlığı, kırk yama, iğne oyası ürünlerin tarihsel el sanatlarıyla bugüne uyarlanmasıyla hazırlanan kıyafetleri taşıyan mankenler, aksesuar olarak da Trabzon'a ait hasır sepetle podyuma çıktı.

Sanal sergi ve katalog çalışmaları için düzenlenen defilede beğeniye sunulan geleneksel el dokuma kumaştan üretilen, kültürel öğeler ve desenler içeren kıyafetlerin çekimi yapıldı.

Kadın dayanışması ve el emeğiyle üretilen kıyafetler, izleyenlerden tam not aldı.

Defileyi ilgiyle izleyen ve proje ekibinden bilgi alan Milas Kaymakamı Eren Arslan, sergilenen kıyafetleri oldukça başarılı ve eşsiz güzellikte bulduğunu ifade etti.

Arslan, kadın istihdamını ve eğitimini önceleyen projenin hedefinin, ülkenin kültürel değerlerini kaynaştırmak, ürünlerin piyasada pazarlanmasıyla kadınlara yeni bir gelir kapısı açmak olduğunu söyledi.

Proje 81 ile yayılacak

Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Kastan da kreatif tasarım kıyafetlerle kırsaldaki üretici kadının istihdamına katkıda bulunmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Projeyi 81 ile yaymayı planladıklarını aktaran Kastan, 81 ilde farklı tematik alanlarda marka değeri yaratacak ürünleri oluşturarak dünya pazarına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Proje tasarım ve kreatif direktörü Becanoğlu ise devamı ülke geneline yayılması planlanan projenin çok değerli bir kadın dayanışmasını ve kültür birlikteliğini yansıttığını söyledi.

Koleksiyondaki kıyafetlerin tasarımını Muğla, Mardin ve Trabzon'da gerçekleştirdikleri gezi ve kültürel incelemelerle hazırladığını dile getiren Becanoğlu, "Projede yaklaşık 300 değerli kadınımızla, atölyelerde beraber çalışıyoruz. Koleksiyonumuzda 60 değerli parça bulunuyor. Mardin atölyelerimizde telkari üzerine çalıştık. Kıyafetlerin düğmelerinden tutun da aksesuarlarına kadar telkari yaptık. Trabzon atölyelerimizde dokumalarımızı yaptı. Bodrum bezi ve geleneksel el dokuma kumaşları kullandık. Muğla'da ve Milas'ta da halı ve kilim desenlerini, çemperiyi kullandık. Tarihi eserleri de motifleştirerek kıyafetlere uyguladık." ifadelerini kullandı.

Uzunyuva Arkeopark alanının mistik havasında defile yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Becanoğlu, projeye destek verenlere minnetini dile getirdi.

Trabzon, Kadın, Muğla, Milas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uzunyuva Arkeopark'ta medeniyetleri buluşturan defile - Son Dakika


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