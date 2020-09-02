Uzuvları olmayan İdlibli bebek Türkiye'de tedaviye alındı - Son Dakika

Uzuvları olmayan İdlibli bebek Türkiye'de tedaviye alındı

İçişleri Bakanı Soylu devreye girmişti, minik bebeğe protez kol ve bacak takılması bekleniyor

HATAY - Doğuştan kolları ve ayakları olmayan İdlibli bebek Muhammed, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye'ye getirildi. Tedavilere yanıt vermesi durumunda minik bebeğe protez kol ve bacak takılması bekleniyor.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentinde dünyaya gelen ve doğuştan kolları ile ayakları bulunmayan İdlibli bebek Muhammed'in haberini alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, talimatları doğrultusunda bebek Hatay'a getirildi. Hatay Valiliği'ne verilen direktif doğrultusunda Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkeye alınan Muhammed bebek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine getirildi. Muhammed bebeğin, burada yapılan ilk tetkik ve muayenesinin ardından tedavisinin de burada süreceği öğrenildi.

Minik Muhammed'in Babası Halit Mısaytıf yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geçiş yaptıkları için çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk Halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun dedi.

Diğer yandan yapılan tedavilerin ardından Muhammed bebeğe protez kol ve ayak takılması bekleniyor.