Son Dakika Haberleri: UZZK, Zeytinyağı Sektörüne Yeni İsimler Kazandırıyor

UZZK, Zeytinyağı Sektörüne Yeni İsimler Kazandırıyor

1 saat önce

UZZK tarafından zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen tadım eğitimleri sona erdi.

UZZK, Zeytinyağı Sektörüne Yeni İsimler Kazandırıyor, System.String[]

Tadımcı adayları sertifikalarını aldı

Eğitim sonunda katılımcılara Natürel Zeytinyağı Duyusal Temel Tadım Eğitimi sertifikası verildi.

Uluslararası standartta düzenlendi

Eğitimin çok verimli geçtiğini dile getiren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, "Burada arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir eğitim dönemi geçirdik. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olarak katılımcılarımıza sertifikalarını teslim ettik. Akademi olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimler düzenlemeye başladık. Natürel zeytinyağlarının değerlendirmesini yapabilecek tadımcıların seçimi için düzenlediğimiz bu eğitim Uluslararası Zeytin Konseyi'nin ilgili standartları doğrultusunda yapılıyor" diye konuştu.

Zeytinyağında karşılaşılan kusurlar anlatıldı

Düzenlenen eğitimin zeytinyağında en sık rastlanan kusurların baz alınarak hazırlandığını söyleyen Tibet, "Eğitimimizin asıl amacı zeytinyağında en sık rastlanan kusurlarını tadımcı adayların dil, burun ve damak hassasiyetlerini ölçmektir. Tarladan sofraya zeytinyağının kalitesini etkileyen tüm parametreleri anlatıyoruz. Bu eğimi bitiren tadımcı adayı, temel anlamda tadımcılık mesleğini tanıma imkânı buluyor" diye belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:22 Kaynak: Bültenler

Zeytin, Zeytinyağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu

Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:57:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UZZK, Zeytinyağı Sektörüne Yeni İsimler Kazandırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]