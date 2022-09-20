V Weekend Festivali'ne son iki gün!

Otomobilden motosiklet showlarına, e spor müsabakalarından drift gösterilerine, DJ performanslarından çocuk aile eğlence alanlarına kadar pek çok aktiviteye ev sahipliği yapacak V Weekend Festivali 22 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Festival kapsamında; otomobil ve motosiklet markaları, otomobil/ motosiklet kulüpleri ve toplulukları, atletizm, basketbol, bisiklet, buz hokeyi, cross-fit, futbol, koşu, voleybol, eskrim gibi birçok farklı spor dalının deneyim ve turnuva alanları ile festivale katılım sağlayan sponsor markalar ve ziyaretçiler bir araya gelecek.

Girişlerin ücretsiz olacağı festival, 22-23-24-25 Eylül tarihleri boyunca devam edecek. Toplam 4 gün sürecek V Weekend, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek.