V Weekend Festivali'ne son iki gün! - Son Dakika
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V Weekend Festivali'ne son iki gün!

20.09.2022 17:26
V Weekend Festivali'ne son iki gün!

Otomobilden motosiklet showlarına, espor müsabakalarından drift gösterilerine, DJ performanslarından çocuk aile eğlence alanlarına kadar pek çok aktiviteye ev sahipliği yapacak V Weekend Festivali 22 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Otomobilden motosiklet showlarına, e spor müsabakalarından drift gösterilerine, DJ performanslarından çocuk aile eğlence alanlarına kadar pek çok aktiviteye ev sahipliği yapacak V Weekend Festivali 22 Eylül Perşembe günü başlayacak.

V Weekend Festivali'ne son iki gün!

Festival kapsamında; otomobil ve motosiklet markaları, otomobil/ motosiklet kulüpleri ve toplulukları, atletizm, basketbol, bisiklet, buz hokeyi, cross-fit, futbol, koşu, voleybol, eskrim gibi birçok farklı spor dalının deneyim ve turnuva alanları ile festivale katılım sağlayan sponsor markalar ve ziyaretçiler bir araya gelecek.

V Weekend Festivali'ne son iki gün!

Girişlerin ücretsiz olacağı festival, 22-23-24-25 Eylül tarihleri boyunca devam edecek. Toplam 4 gün sürecek V Weekend, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek.

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Kaynak: Carmedya.com

Münir Karaloğlu, Eylül, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil V Weekend Festivali'ne son iki gün! - Son Dakika

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