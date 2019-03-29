Vaadi Olmayan Muhtar Adayı
57 dakika önce
Isparta'da 10 yıldır market sektöründe faaliyet gösteren Murat Dingil, kentin en büyük mahallelerinden olan Hızırbey Mahallesi'nde muhtar adayı olduğunu açıklayarak, hiçbir vaadinin bulunmadığını söyledi.
Isparta
'da 10 yıldır market sektöründe faaliyet gösteren Murat Dingil, kentin en büyük mahallelerinden olan Hızırbey Mahallesi'nde muhtar adayı olduğunu açıklayarak, hiçbir vaadinin bulunmadığını söyledi. Dingil, en büyük hayalinin ise göreve gelmesi halinde Hızırbey Mahallesi'ni, Türkiye
'nin en yaşanılabilir şehri olan Isparta'daki en yaşanılabilir mahalle yapmak olduğunu iletti.
Seçimlerde klasikleşen vaatlerin yanında 'Hiçbir vaadim yok' diyerek çalışan Murat Dingil, göreve gelmesi halinde oluşturduğu mahalle web sitesi, What's App iletişim grubu ve sosyal medya hesaplarını devreye sokacağını ifade etti.
Mahallede yaklaşık 10 yıldır market işlettiğini söyleyen muhtar adayı Murat Dingil, "Benim muhtar seçilmem halinde hiçbir vaadim yok. Zira, muhtarlık icra makamıdır. Muhtarlık yerel yönetimler ile vatandaş arasında bir köprü makamıdır. Devletin, vatandaşlarımız için verdiği bütün hizmetleri mahalleme en iyi şekilde ulaştırmak için çalışacağım. Hayalim, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri olan Isparta'da, Hızırbey Mahallemizi de en yaşanılabilir mahalle yapmaktır" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:49 Kaynak: İHA
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