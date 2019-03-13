Son Dakika Haberleri: Vaatlerimiz İnsana, Umuda ve Sevgiye Dair"

Vaatlerimiz İnsana, Umuda ve Sevgiye Dair"

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel seçim öncesi vaatlerimiz insana, umuda ve sevgiye dair. Daha iyi bir yaşam, daha iyi yönetilen kentler, beldeler, belediyeler, temiz, şeffaf hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı. Bu dilin karşısında maalesef umudu tükenenler var." dedi.

Vaatlerimiz İnsana, Umuda ve Sevgiye Dair
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel seçim öncesi vaatlerimiz insana, umuda ve sevgiye dair. Daha iyi bir yaşam, daha iyi yönetilen kentler, beldeler, belediyeler, temiz, şeffaf hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı. Bu dilin karşısında maalesef umudu tükenenler var." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'e gelen Özel, merkez Bayırköy belde meydanında vatandaşlara seslendi.

Özel, seçim öncesi vaatlerde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel seçim öncesi vaatlerimiz insana, umuda ve sevgiye dair. Daha iyi bir yaşam, daha iyi yönetilen kentler, beldeler, belediyeler, temiz, şeffaf hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı. Bu dilin karşısında maalesef umudu tükenenler var. Umudu tükettikleri için umudun dili yerine umudun siyaseti yerine korku siyaseti, korkunun dilini benimsiyorlar. Diyorlar ki 'Bizim adayımızı seçmezseniz siz mahvoldunuz.' Niye? 'Ülkenin beka sorunu var.' Ne demek beka? Varlık yokluk mücadelesi demek, yok olmak demek. Buna inanınca önündeki seçimi umutla, sıcaklıkla değil korkuyla karşılıyorsunuz. Bu dil, Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor."

Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunan Özel, "Aman vaat konuşmayalım, aman seçim konuşmayalım, kim iyi hizmet eder konuşmayalım, beka sorunu konuşalım. Vatandaşın beka sorunu yok ama bütün sebeplerde vatandaşın yetersiz bakiye sorunu var, cebinde para yok." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, merkeze bağlı Vezirhan beldesi ile Gölpazarı ilçesinde de ziyaretlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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