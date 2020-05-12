Vaatlerin yerine getirilmediğini iddia eden davulcular tepki amacıyla sokaklarda davul çaldı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup ramazan davulcusu, vaatlerin yerine getirmediğini iddia ederek sokaklarda davul çaldı.

Ramazan davulcularının sorumlusu iki çocuk babası Yakup İbak, her yıl ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için belediye ile anlaşarak davul çaldıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında ramazan ayında sahur vakitlerinde davul çalmanın yasaklandığının kendilerine iletildiğini belirten İbak, mağdur olmamaları için belediyeden kendilerine yardım sözü verildiğini iddia etti.

Sahurda davul çalmamalarını rağmen kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne süren eden İbak, "Ramazanın bitmesine 10-11 gün kaldı, daha ses yok. Biz sadece vaatlerini yerine getirmesini istiyoruz. Mağduruz, çocuklarımızın nafakalarını bu işten kazanıyorduk. Diğer illerde davulcular mağdur edilmedi, bizim suçumuz ne." dedi.

Sokak aralarında tepki amacıyla bir süre davul çalan davulcular, daha sonra polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Davulcular, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Davulcular, daha sonra Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile görüştü.

Kanyılmaz, davulcuların bundan sonra sahurda davul çalabileceklerini ancak bahşiş toplamamaları gerektiğini belirterek, bu konuda kendilerini mağdur etmeyeceklerini ifade etti.