Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'daki cuma vaazında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in propagandası yaptığı iddia edilen imama, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cahit Karabulut ile avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Karabulut, darbe girişiminin yaşandığı gece verdiği vaaza değinerek, "Cemaat genelde vaazları baştan sona dinlemez, arada gelen gidenler olur. Vaazın hepsini dinlemeyenler eksik yanlış anlaşılmaya neden olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Bank Asya'ya ev borcuyla alakalı para yatırma işlemi yaptığını ifade eden sanık Karabulut, şu savunmada bulundu:

"Bank Asya'ya para yatırırken bugünki gibi terör örgütü olan FETÖ'nün milletimize hainlik edeceği kimsenin aklına gelmezdi. Darbeyi planlayan darbe girişimi esnasında rolü olan kim varsa cezalandırılmasından yanayım. Kurunun yanında yaş da yanıyor, ben burada yanlış anlaşılmaktan dolayı FETÖ ile karşı karşıya kaldım. Örgüte yardım topladığımı iddia eden tanık beyanını kabul etmiyorum. Bunlar iftiradır. Ben devletin bana verdiği görevi yaptım, siyasi işlere bulaşmadım. Amaçları benim ihraç edilmem değil, o camiden başka camiye alınmamdı. Bir açığımı bulamadılar. FETÖ'nün böyle olduğunu bilsem o bankanın önünden dahi geçmez, çocuklarımı o dersaneye göndermezdim. Beni devletim okuttu, devletimin verdiği görevi yaptım, devletimin yanındayım, beraatimi talep ediyorum."

Avukatının taleplerinin ardından karar verileceği hatırlatılarak son sözü soralan Karabulut, "Eğer söylediklerim yalan olsaydı bu kadar açık yüreklilikle ifade edemezdim. 26 yıllık imamlık hayatım var, suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt üyesi iddiaları asılsızdır, bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum. Sizlerden beni sevindirecek ve hukuku ortaya koyacak karar bekliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Karabulut'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece Müftülüğünün, ilçedeki Halkalı İbadullah Camisi'nde imam olarak görev yapan Cahit Karabulut'un, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma açıldığı belirtilmişti.

İnceleme sonucunda meslekten ihraç edilen sanık Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.