Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası - Son Dakika

Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gün, Cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Cahit Karabulut'un yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gün, Cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Cahit Karabulut'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Karabulut'u 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi ile aynı günde Cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istenen sanık imam Cahit Karabulut'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Cahit Karabulut ile avukatı hazır bulundu.

"Beraatimi talep ediyorum"

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını belirterek sanık Karabulut'a son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan Karabulut, "Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. Sözlerim yalan olsaydı bu kadar açık yüreklilikle söyleyemezdim. 26 yıllık imamlık hayatım var. Dolayısıyla yapılan suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Cahit Karabulut'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası - Son Dakika
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