Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü Suudi Arabistanlı aktivist Hezlul'e verildi - Son Dakika

Suudi Arabistanlı kadın aktivist Luceyn el-Hezlul, Avrupa Konseyi Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ilkbahar oturumunda düzenlenen törende Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü ile 60 bin avro tutarındaki para ödülü Hezlul'e verildi.

Hezlul adına ödülü alan ve törene video konferans yönetimiyle katılarak konuşma yapan Hezlul'un kız kardeşi Lina el-Hezlul, jüriye teşekkür ederek, ülkesindeki adaletsizliklere tepki göstermenin ve mağdurları korumanın yolunun uluslararası desteğin olduğunu belirtti.

AKPM Başkanı Rik Daems de bu ödüle aday gösterilen 3 kişinin, kadınlara dünyada saygıyla muamele edilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da Luceyn el-Hezlul'un da aralarında bulunduğu bazı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bir kısmına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Hezlul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Hezlul, 1001 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.