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Vadeli Elektrik Piyasası yarın işleme açılıyor - Son Dakika

Vadeli Elektrik Piyasası yarın işleme açılıyor

31.05.2021 13:16
Vadeli Elektrik Piyasası yarın işleme açılıyor, System.String[]

Elektrik ticaretinde ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) yarın işleme açılıyor.

Elektrik ticaretinde ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) yarın işleme açılıyor.

Türkiye'nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde hizmet verecek VEP ile piyasa katılımcılarının geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görerek fiyat riskinden korunmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda, Şeffaflık Platformu üzerinden VEP'te günlük gösterge fiyatı (GGF), eşleşme miktarı, işlem hacmi, kontrat fiyatları özeti ve açık pozisyonlara ilişkin verilere ulaşılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, VEP ile fiziksel teslimatın olduğu ek bir ticaret hizmetinin piyasaya sunulacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"VEP'te ileriye dönük oluşacak referans fiyatlarla öngörülebilirlik artarak ileriye dönük şimdiden belli olan fiyatlar üzerinden alım satım yapılacak. Yatırımcı ve tüketici açısından öngörülebilirlik sağlanırken, yatırımcı için daha rahat finans bulma olanakları oluşacak. Yatırımların finansal belirsizlikten kurtulmasıyla sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturulmuş, oluşabilecek yatırım gecikmelerinin önüne geçilmiş ve bu şekilde de arz güvenliğine katkı sağlanmış olacak. VEP'te orta ve uzun vadede yüksek hacim ve likiditeye ulaşılmasını bekliyoruz. Piyasa katılımcılarına ileriye yönelik yapacakları işlemlerle maliyetlerini sabitleme, spot piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından korunma, VEP içi alım-satım işlemleri ve piyasalar arası arbitraj yapabilme imkanlarıyla ileriye yönelik oluşacak sağlıklı referans fiyatlar ile öngörülebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflığın artmasına önemli ölçüde katkı sağlanması bekleniyor."

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Abdullah Tancan, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vadeli Elektrik Piyasası yarın işleme açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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