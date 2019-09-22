Son Dakika Haberleri: Vadi Açıkhava'da "Karadeniz Gecesi" yapıldı
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Vadi Açıkhava'da "Karadeniz Gecesi" yapıldı

49 dakika önce

İstanbul'daki Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü sevenler, Vadi Açıkhava'da düzenlenen "Karadeniz Gecesi"nde bir araya geldi.

İstanbul'daki Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü sevenler, Vadi Açıkhava'da düzenlenen "Karadeniz Gecesi"nde bir araya geldi.

Atlantis Yapım'ın desteğiyle gerçekleştirilen konserde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Merve Yavuz, Ekin Uzunlar, İmera ve Öykü Gürman sahne aldı.

Yoğun ilginin yaşandığı programda, müzikseverler sanatçılara horon ve kolbastı oynayarak eşlik etti.

Konserde, kemençesiyle sahne alan Ekin Uzunlar "The Godfather" ve "Game of Thrones" eserlerini seslendirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden "İmera" adlı müzik grubu da sevilen şarkılarının yanı sıra Erkin Koray'ın "Fesuphanallah" adlı eserini seyircilerle birlikte söyledi.

Konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Öykü Gürman, uzun zaman sonra İstanbul'da konser verdiğini belirterek, mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Gürman, rol aldığı "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizinin çekimlerinin devam etmesinden dolayı sürekli Trabzon'da kaldığını söyleyerek, "Oyunculuğun yanı sıra ayda 4 konser veriyorum ama Vadi Açıkhava çok özel bir yer. İlk defa burada sahneye çıkacağım." dedi.

Öykü Gürman'a konserde Koliva grubu ve Tuna Kiremitçi konuk sanatçı olarak eşlik etti.

Vadi Açıkhava'da Karadeniz Gecesi yapıldı

Öykü Gürman, Karadeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:45 Kaynak: AA
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