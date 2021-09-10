Vadi İzmit Evleri'nde 37 daire yeni sahiplerini buldu - Son Dakika

İzmit Belediyesinin Vadi İzmit Evleri'nden satışa çıkardığı 41 konuttan 37'si alıcı bulurken, satışlardan 19 milyon 299 bin 461 lira gelir elde edildi.

Vadi İzmit Evleri'ndeki 41 konut için ihale gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda, 5 turluk açık teklifin ardından kapalı teklifle gerçekleşen ihaleye 126 kişi katıldı. İhalede, 64 metrekare ile 124 metrekare arasında değişen 37 daire, 305 bin TL ile 718 bin 620 TL arasında değişen muhammen bedeller ile alıcı buldu. Fatih Mahallesi'nde bulunan Vadi İzmit Evleri'nden 3 tane 4+1, 19 tane 3'1, 10 tane 2+1 ve 5 tane 1+1 daire satıldı. İzmit Belediyesi, muhammen bedellerinin toplamı 18 milyon 791 bin 675 lira olan 41 daireyi satışa sundu. Satışa çıkan 41 konuttan 17 milyon 541 bin 674 lira muhammen bedelli 37 dairenin satışı 19 milyon 299 bin 461 lira olarak gerçekleşti. İzmit Belediyesi, açık arttırma usulü yapılan ihalede 1 milyon 757 bin 787 lira fazla satış geliri elde etti. - KOCAELİ