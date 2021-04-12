'Vadi' operasyonunda 107 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Vadi' operasyonunda gözaltına alınan 107 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 'Vadi' operasyonunda 107 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk maddesi, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eoin, 2 bin 837 adet ecstasy, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, hint keneviri bitkisi, çok sayıda uyuşturucu hap, bonzai yapımında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştirmekte kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, uyuşturucu paketleme işleminde kullanılan 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen 157 bin 720 TL, 1525 dolar, 335 euro ve 1 sahte kimliğe el konuldu.

Ankara emniyetinde ifadeleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 107 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.