Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi - Son Dakika

Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

07.04.2021 16:40

Son dakika haberlerine göre Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "Vadi" isimli operasyonda ele geçirilen çeşitli malzemeler basına gösterildi.

Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "Vadi" isimli operasyonda ele geçirilen çeşitli malzemeler basına gösterildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirmişti. "Vadi" isimli operasyonda ev ve iş yerleri basılırken çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik; Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Batman ve Mersin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94'ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ise Narkotik Büro ekiplerince basına tanıtıldı.

Operasyon günü 33 kilogramı aşan uyuşturucu ile çok sayıda malzeme ele geçirildi

Narkotik büro ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde:

"30 kilo 12 gram bonzai, 2 kilo 483 gram toz esrar, 532 gram kubar esrar, 13,20 gram kokain, 62, 81 gram eroin, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri bitkisi, 4.03 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası ile 10 adet vakum poşeti, 8 tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 121 bin 860 TL, 325 dolar, 35 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış 'Leylan' isimli kitap"

Toplamda 160 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Soruşturmanın geneli incelendiğinde; yakalanmış şüpheliler, tutuklu olan 27 zanlı ve firari konumdaki 12 kişi ile birlikte soruşturma kapsamındaki şüpheli şahsın 139 kişiye ulaşıldığı belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonel çalışmada ve öncesindeki delillendirme çalışmalarında ele geçirilen toplam suç unsurları ise şöyle:

"79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eroin, 2 bin 837 adet ectasy tablet, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri bitkisi, 84 adet sentetik ecza,45 gram ectasy hap tozu, Uyuşturucu imalatında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 157 bin 720 TL, bin 525 dolar, 335 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış 'Leylan' isimli kitap ile çok sayıda paketleme malzemesi"

Yakalanan şüphelilerin hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldığı firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Ankara, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Vadi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi - Son Dakika


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