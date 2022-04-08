Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi

08.04.2022 21:17
Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya'ya götürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya'ya götürüldüğünü kaydetti.

Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçlerince zorla Rusya'ya veya sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti"ne götürüldüğünü dile getirerek, ellerinde zorla götürülen insanların doğrulanmış listesinin bulunduğunu belirtti.

Bu insanların orada çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını kaydeden Boyçenko, Rus yetkililerin onlara sert davrandığını, onların parmak izlerinin alındığını ve zorla onlara çeşitli belgelerin imzalatıldığını söyledi.

Boyçenko, ayrıca Mariupol bölgesinde sadece Berdyansk- Zaporijya insani koridorunun çalıştığını ve insanların bu güzergah üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade ederek, şimdiye kadar söz konusu koridordan 95 bin Mariupollu sivilin Zaporijya'ya götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Mariupol'daki sivillerin Ukrayna'nın güvenli bölgelerine götürülmesinde çeşitli zorluklar yaşanırken, sivilleri tahliye edecek konvoylara Rus güçleri farklı engeller çıkartıyor.

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi - Son Dakika


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