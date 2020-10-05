VADİSTANBUL'DA ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Ünlü işletmede dansözlü parti! O anları "Korona bak dalgana kardeşim" notuyla paylaştılar

Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı

Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu