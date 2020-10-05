VADİSTANBUL'DA ALIŞVERİŞ GÜNLERİ
"Birleştiren ve Geliştiren" mottosuyla Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığıyla yapılan "Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri", yeniden Vadistanbul'da gerçekleşti. Ünlü isimlerin girişimci markalarla buluştuğu etkinlik, unutulmaz 3 güne imza attı.
USA SHOPIFY iş birliğiyle ikinci kez farklı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren Fashion Room Türkiye, Vadistanbul'un zemin katındaki keyifli ortamında ziyaretçilerini ağırladı. Deniz Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Aslı Hünel, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimlerin markalarıyla katıldığı etkinliği Ivana Sert, Derya Tuna, Seray Sever, Günel, Çağrı Müftüoğlu gibi ünlü isimler de ziyaret etti.
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