Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.

Görüşmede Meclis Başkanı Sakande, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile uyumlu ve güçlü bir diyalogları olduğunu belirtti.

Sakande, Burkina Faso'da 2020 Kasım'da düzenlenen seçimlerden sonra Türkiye-Burkina Faso Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun Burkina Faso ayağının kurulması çalışmalarının özenle sürdürüldüğünü kaydetti.

Meclis Başkanı Sakande, Büyükelçi Arı'ya, TBMM Başkanı Şentop'un uygun göreceği bir tarihte Türkiye'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını aktardı.

Türkiye-Burkina Faso arasındaki savunma, güvenlik, ekonomi, ticaret, yatırımlar, bankacılık, kalkınma yardımları ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, 2 ülke arasındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik ilave somut adımlar atılması hususunda mutabık kalındı.

İki ülke arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların meclislerdeki onay süreçlerinin tamamlanması için de karşılıklı irade beyanında bulunuldu.