Vagner Love, Corinthians'a Transfer Oldu
12 dakika önce
Brezilya'nın Corinthians takımı, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
Brezilya
'nın Corinthians takımı, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
Corinthians Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen Vagner Love, Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.
Beşiktaş, Love'ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor
'dan transfer etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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