Vagner Love, Corinthians ile Sözleşme İmzaladı
19 dakika önce
Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Beşiktaş
'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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