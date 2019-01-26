Son Dakika Haberleri: Vagner Love, Corinthians ile Sözleşme İmzaladı

Vagner Love, Corinthians ile Sözleşme İmzaladı

19 dakika önce

Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Vagner Love, Corinthians ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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