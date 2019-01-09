Son Dakika Haberleri: Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi

Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi

6 dakika önce

Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ve Antalya kampına dahil etmeyip U21 takımı ile antrenmanlara çıkardığı Vagner Love'un avukatı Diogo Souza, oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.

Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi, System.String[]


Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ve Antalya kampına dahil etmeyip U21 takımı ile antrenmanlara çıkardığı Vagner Love'un avukatı Diogo Souza, oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.

Brezilya basınına demeç veren Diogo Souza, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak oyuncuma 5 aydır maaş ödemiyorlar. Daha önce ihtar gönderdik. Oyuncumun A Takım'a dahil edilmesini de istedik. Ama onlar bunu yapmadı. Bu durumda FIFA'ya gitmemiz gerecek. Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş sadece geçmiş alacakları değil, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

Brezilya takımları ile sürekli transfer görüşmesinde bulunuğu öğrenilen Vagner Love'ın, kulüpten hem alacaklarını istediği hem de bonservisinin bedavaya verilmesini talep ettiği belirtildi. Beşiktaş transfer komitesinin ise, oyuncunun alacaklarını ödemeyi taahhüt etse de bonservisini bedavaya vermeyi kabul etmediği dile getirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Spor
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