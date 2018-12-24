Vagon Teknisyeni Otel Odasında Ölü Bulundu
1 saat önce İlandır
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 50 yaşındaki vagon teknisyeni, otel odasında ölü bulundu.
Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde 50 yaşındaki vagon teknisyeni, otel odasında ölü bulundu.
Geçici olarak Yerköy'de görevlendirilen vagon teknisyeni Sunay Şarmanlı'nın sabah işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları oteli aradı.
Otel görevlileri, Şarmanlı'ya ulaşamayınca polise haber verdi.
Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, teknisyenin cansız bedeniyle karşılaştı.
Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Şarmanlı'nın 15 gün geçici görevle Yerköy'de görevlendirildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:36 Kaynak: AA
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