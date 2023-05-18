Yük vagonunun üzerinde fotoğraf çekmek isteyen çocuk, yüksek voltaja kapıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Yük vagonunun üzerinde fotoğraf çekmek isteyen çocuk, yüksek voltaja kapıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

18.05.2023 17:53

Kırıkkale'de lise öğrencisi Muhammed Ali Altundal, arkadaşlarıyla garda "fotoğraf çekme" iddiasına girdi. Görüntü almak için yük vagonunun üzerine çıkan Altundal, yüksek voltaja kapılarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, talihsiz çocuk hastanede yaşam mücadelesini veriyor.

Olay, 6 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı'ndaki Kırıkkale Garı'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Altundal, arkadaşlarıyla birlikte güvenlik görevlilerini atlatıp girdikleri garda yük vagonlarının bulunduğu alana geçti. Altundal, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine selfie yapmak için vagonun üzerine çıktı. Aldundal, elini kaldırdığı sırada üstten geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan Altundal, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı, ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Altundal'ın akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Altunal'ın merdivenden vagona çıktığı, bu sırada akıma kapılarak yere düştüğü görüldü. Bir arkadaşının da Altundal'ın arkasından vagona çıktığı da görüntüde yer aldı.

Vagon Üzerinde Selfie Yaparken Akıma Kapıldı

"ARKADAŞLARIYLA İDDİAYA GİRMİŞ"

DHA'ya konuşan Hidayet Altundal, oğlunun arkadaşları ile girdiği iddia üzerine vagona çıktığını belirterek, "Arkadaşlarıyla iddiaya giriyorlar. Arkadaşları 'çıkamadın' falan diye söylenince, hırslanıyor. Yük vagonuna çıkıp elini kaldırdığı sırada akım üzerine şelale şeklinde yağıyor. Bu ara alev alıp yere düşüyor. Güvenlik görevlisi arkadaşlar hemen anında hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Ama birkaç dakika içinde yanıyor" dedi.

Vagon Üzerinde Selfie Yaparken Akıma Kapıldı

"SOSYAL MEDYA İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Oğlunun hayati tehlikesinin hala devam ettiğini belirten Altundal, "4 gündür buradaki hastanede. Doktorlar hayati riskinin azaldığını söyledi. Şu anda iyiye gidiyor. Ne kadar biz buna 'yapma, etme bu tür şeyleri, riskli işlere girme' desek de bu yaştaki çocuklar maalesef böyle adrenalin işleri yapıyorlar. Özellikle 15 ve 18 yaşındaki çocuklara hep şunu söylemek istiyorum; bu tür tehlikeli işlere girmesine gerek yok. Selfie yapmak için, işte Tiktok'tu, oydu buydu falan gibi sosyal medyada paylaştığı resimler için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu olay gerçekten çok üzücü. Muhammed de bunun çok pişmanlığını yaşıyor. Diğer evlatlarımız da bu pişmanlığı yaşasın istemiyoruz. Onun için buradan bütün çocukları uyarıyorum; lütfen dikkatli olsunlar. Sosyal medyadan uzak kalma gibi bir şansları yok; ama tehlikeli resimler, görseller çekmesine de gerek yok evlatlarımızın" ifadelerini kullandı.

Vagon Üzerinde Selfie Yaparken Akıma Kapıldı
Vagon Üzerinde Selfie Yaparken Akıma Kapıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Uvez: iddaaya girdiği arkadaşı sorguya alınmalı ölürse oda suçlu Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Muhammed Ali, Kırıkkale, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük vagonunun üzerinde fotoğraf çekmek isteyen çocuk, yüksek voltaja kapıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yük vagonunun üzerinde fotoğraf çekmek isteyen çocuk, yüksek voltaja kapıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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