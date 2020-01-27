Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu - Son Dakika

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı'nda treni depremzedelerin kullanımına açtı.

Vagonlara yerleşen aileler, depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Depremzede Murat Sert, aslen Tokatlı olduğunu, Elazığ'da çalıştığını belirterek, depremde evinin zarar gördüğünü, bu nedenle çocuklarıyla Tren Garı'na sığındıklarını söyledi.

Sert, "Allah TCDD yetkililerinden, devletimizden, milletimizden razı olsun. Bize yardımlar yapılıyor, çok şükür. Bu imkanı bize tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. Personel sürekli bizimle ilgileniyor. Çocuklarımız gözümüzün önünde. Deprem dolayısıyla çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Burası sağlam. 3 çocuğum var. Bize yetiyor. Soğuktan bizi korudu." ifadelerini kullandı.

Depremde evi zarar gören Nevin Polat da hislerini "Deprem anını Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Allah bir daha tekrarını göstermesin." şeklinde dile getirdi.

Polat, "Çok zordu. Evim Yenimahalle'de 5. kat. Evimde hiçbir şeyim sağlam kalmadı. Hasta küçük çocuğum var. Burası güvenli bir yer. Çocuğum iyi. Şükrediyoruz." diye konuştu.

Eray Özdemir de deprem korkusundan dolayı evlere girediklerini, bu nedenle vagonda kaldıklarını bildirdi.

Ayrıca, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu tren de Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderildi.

Konaklama trenine, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği ve bir evi andıran vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.