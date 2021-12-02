Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, yakalandı

ELAZIĞ'da tren istasyonunda kullanılmayan vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

ELAZIĞ'da tren istasyonunda kullanılmayan vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Tren istasyonunda, kullanılmayan vagonlardan 19 bağlantı kancası çalındı. Durumu fark eden görevliler İl Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kancaları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları bağlantı kancaları da ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kancalar da Devlet Demiryolu yetkililerine teslim edildi.



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