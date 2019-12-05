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Vagonun altından çıkan duman korkuttu

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, şehirlerarası yolcu treni vagonunun altından duman çıktığını görenler, paniğe kapıldı.

Vagonun altından çıkan duman korkuttu, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, şehirlerarası yolcu treni vagonunun altından duman çıktığını görenler, paniğe kapıldı. İtfaiye ve istasyon görevlilerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, balata yanığı nedeniyle duman çıktığı anlaşıldı.

Basmane ile Denizli arasındaki seferlerin gerçekleştirildiği yolcu treniyle, saat 08.00 sıralarında, Torbalı'nın Pancar Tren İstasyonu'na giriş yapıldı. Yolcu indirildiği ve harekete hazırlanıldığı sırada tren vagonunun altından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören çevredekiler, paniğe kapıldı. Seyyar simitçi ise durumu görevlilere bildirdi. Tren, istasyonda bekletilip, itfaiye ekipleri çağrıldı. Dumanın, balata yanığı nedeniyle çıktığı belirlendi. Trenle 2,5 saatlik gecikmeyle Denizli'ye hareket edildi.Öte yandan olay nedeniyle İZBAN ve yolcu treni hattındaki seferlerde aksama oldu.


Denizli, İtfaiye, Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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