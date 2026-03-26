Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'ndan şikayetçi mi oldu, neden şikayetçi oldu? Aleyna Kalaycıoğlu Canbay'a iftira mı attı, ne dedi?

26.03.2026 10:57
Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gelişmeler, gündemde yoğun ilgi gördü. Canbay gerçekten Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şikayetçi oldu mu ve gerekçesi neydi? Aleyna Kalaycıoğlu’nun açıklamaları araştırılıyor. Peki, Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'ndan şikayetçi mi oldu, neden şikayetçi oldu? Aleyna Kalaycıoğlu Canbay'a iftira mı attı, ne dedi?

Futbolcu Vahap Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki tartışma, sosyal medyada gündemin üst sıralarına çıktı. Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gerçekten şikayetçi oldu mu ve neden? Aleyna Kalaycıoğlu’nun Canbay’a yönelik açıklamaları ve iftira iddiaları neler? Olayın detayları, tarafların ifadeleri ve resmi açıklamalar haberimin devamında yer alıyor.

VAHAP CANBAY ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ Mİ OLDU?

Evet, Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’ndan şikayetçi oldu.

VAHAP CANBAY ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “İftira” ve “Hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Olay, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgilidir. Aleyna Kalaycıoğlu, Kundakçı ile aynı araçta bulunuyordu ve olayın ardından yaşanan gelişmeler ve güvenlik kamerası görüntüleri sonrası ifadeleri ortaya çıktı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NE YAPTI?

Aleyna Kalaycıoğlu, ifadesinde eski sevgilisi Vahap Canbay ile ayrılık sürecinde yaşanan gerilimleri anlattı. Canbay’ın müzik stüdyosunun çete tarafından tarandığını ve ailesinin Kubilay’ı uzun süre kendisiyle görüştürmediğini belirtti. Ayrıca, Beykoz’daki evlerinde Canbay’ın arkadaşlarının sık sık kalması nedeniyle annesiyle Canbay arasında gerilim yaşandığını ifade etti ve bu nedenle ayrı bir eve taşındıklarını açıkladı.

