Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük kalp rahatsızlığı sebebiyle iki haftadır İstanbul'da tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Vahap Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Kilyos Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Küçük'ün yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve yüzlerce kişi katıldı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Serdar Ünal/İHA)